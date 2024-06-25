Стало известно состояние пострадавших от атаки по Севастополю детей

РДКБ: состояние четырех детей из Севастополя оценили как тяжелое

Четыре ребенка от 8 до 15 лет, которые пострадали из-за обстрела Севастополя, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы в Москве.

Пациентов доставили в московскую больницу спецбортом МЧС.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной указал, что дети получили в Севастополе минно-взрывные травмы и осколочные ранения. В Москве пациентам сделали компьютерную томографию, в ближайшее время им планируется провести комплекс диагностических процедур. После этого врачи выберут тактику лечения, в том числе хирургические вмешательства.

ВСУ обстреляли пляж Севастополя американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями 23 июня. Из-за удара пострадали более 150 человек.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США напрямую причастны к теракту. По его словам, Белый дом поощряет ВСУ совершать террористические акты против России.

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