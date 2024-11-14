Офис Владимира Зеленского за год получил до четырех миллиардов долларов от территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине). Об этом RT сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Парламентарий отметил, что офис украинского лидера наладил получение денег со всех госструктур в стране. Только с Одесской области Зеленский получил за месяц около 15 миллионов долларов.

«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — заявил Дмитрук.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что анонсированные Зеленским выплаты по тысяче гривен могут привести к прекращению помощи от Запада. По словам политика, администрация президента начала разрабатывать план победы на выборах вместо «плана победы» в конфликте.