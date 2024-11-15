Украинский глава Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов. Но его деньги кровавые, заявил в беседе с RT депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — заявил нардеп.
По словам Дмитрука, офис президента ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов, а доход с ТЦК насчитывает до четырех миллиардов долларов в год. С Одесской области Зеленский получил за месяц около 15 миллионов долларов.
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