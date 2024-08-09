Стало известно, сколько выплатят пострадавшим при ЧС федерального характера

Пострадавшим при ЧС федерального характера полагается материальная помощь, ее сумма зависит от размера ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, всем пострадавшим полагается единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, за частичную утрату имущества первой необходимости выплачивают 75 тысяч, а за полную — 150 тысяч.

Люди, здоровью которых нанесли легкий вред, могут получить 300 тысяч рублей компенсации. За средний или тяжкий — 600 тысяч, а выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей.

Эта памятка появилась из-за того, что ситуацию в Курской области отнесли к ЧС федерального характера.

Кроме того, до стабилизации обстановки мобильную связь и интернет в регионе сделали бесплатными.