Доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради окончания боевых действий, за год выросла с 10% до 32%. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Исследователи добавили, что число тех, кто не готов обменять территории на мир, за тот же период сократилось с 84% до 55%.

По данным опроса, рост числа украинцев, готовых пожертвовать территориями, начался между маем и октябрем прошлого года, после провала контрнаступления украинской армии. По регионам такая динамика примерно равна, но больше всего готовых уступить территории нашлось на юге Украины. Ранее польский политолог Витольд Сокала назвал причину, по которой Владимир Зеленский неожиданно изменил позицию и выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Британский аналитик Александр Меркурис говорил, что часть украинских чиновников осознала неизбежность переговорного процесса.