Стали известны причины изменения позиции Зеленского по переговорам с Путиным

Политолог Сокала: Зеленский задумался о переговорах с Россией из-за Трампа

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский заговорил о диалоге с президентом России Владимиром Путиным из-за возможного прихода Дональда Трампа к власти в США. Об этом сообщил польский политолог Витольд Сокала, чьи слова привело издание Onet.

Специалист допустил, что существуют и другие причины изменения тона украинского лидера.

«На мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов», — отметил Сокала.

Такой поворот в риторике президента Украины говорит о принятии неизбежных вещей, подчеркнул политолог. Он напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать украинский конфликт. Населению страны придется с этим считаться.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете диалога.

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