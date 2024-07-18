На Западе заметили, что Украина начала менять отношение к переговорам с Россией

Меркурис: часть украинских чиновников осознает неизбежность переговоров

Фото: Pxhere

Часть украинских чиновников начинает понимать, что единственное верное решение конфликта — организация мирных переговоров. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале.

«Вероятно, что немногие украинские чиновники уже приходят к выводу, что конфликт для них проигран и переговоры теперь неизбежны», — сказал он.

По его словам, часть чиновников на Украине осознают, что все идет не так, как они хотят. Поддержка со стороны Запада все слабее, заметил Меркурис. А украинскому руководству стоит переосмыслить пропагандируемые максималистские цели.

Бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал киевский режим сдаться. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Поэтому пора переходить к мирному урегулированию конфликта, подчеркнул он.

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