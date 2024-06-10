Камбоджа отказалась участвовать в конференции по Украине из-за России

Камбоджа отказалась принимать участие в конференции в Швейцарии по украинскому вопросу из-за того, что туда не пригласили Россию. Об этом сообщила газета Khmer Times .

Несмотря на призыв украинского президента Владимира Зеленского к участию всех стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в саммите, Камбоджа ответила отказом. Председатель сената Хун Сен подтвердил, что страна не приедет на мероприятие, если все стороны конфликта не будут присутствовать там.

По данным авторов статьи, он побеседовал со спикером парламента Украины Русланом Стефанчуком. В разговоре Хун Сен заявил, что конференция не будет успешной, если туда приедут не все заинтересованные в решении вопроса страны.

Саммит состоится 15 и 16 июня. Мероприятию уже предрекли полное фиаско, а саму Швейцарию обвинили в том, что страна пошла на поводу у Украины в ущерб своей политике. Местный новостной портал Watson заявил, что конференция не даст никаких полезных результатов.