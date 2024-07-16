Российская ПВО уничтожила украинский Як-52 с пулеметной установкой

Минобороны: ПВО за сутки уничтожила Як-52 с пулеметной установкой и 28 БПЛА

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 28 украинских беспилотников и самолет Як-52 с пулеметной установкой. Об этом заявили в Минобороны .

Помимо этого, силы ПВО за минувшие 24 часа сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две французские управляемые авиабомбы Hammer и семь американских реактивных снарядов HIMARS.

В общей сложности с начала проведения спецоперации российские бойцы уничтожили уже 628 самолетов ВСУ, 277 вертолетов, 27 650 беспилотников, 552 ЗРК, свыше 16 590 танков и других боевых бронированных машин, более 1370 боевых машин РСЗО, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23 739 единиц специальной военной автомобильной техники.