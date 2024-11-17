Великобритания могла прекратить поставки Storm Shadow Украине из-за истощения запасов. Об этом источники в оборонной сфере сообщили еженедельной газете The Sunday Times .

Газета The Guardian 9 ноября сообщила, что отношения между Великобританией и Украиной ухудшились после того, как Лейбористская партия во главе с Киром Стармером пришла к власти. По словам неназванных украинских чиновников, основной причиной этого является отсутствие новых поставок ракет Storm Shadow Киеву.

По данным The Sunday Times, британское военное командование не готово предоставить Украине дополнительные ракеты, поскольку считает необходимым иметь достаточное количество собственных ракет Storm Shadow для защиты своих интересов.

«Мы не даем комментарии по операционным запасам. Тем не менее, поддержка Украины со стороны Великобритании непоколебима. Премьер-министр всегда давал ясно понять, что его правительство будет помогать Украине настолько долго, насколько потребуется», — сказал газете официальный представитель Минобороны королевства.

В МИД России ответили, что разрешение Украине наносить удары вглубь страны расценят как вступление НАТО в прямой вооруженный конфликт со всеми вытекающими последствиями. Ответ окажется неминуемым и разрушительным.