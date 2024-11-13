МИД пригрозил разрушительным ответом на разрешение Украине бить вглубь России

Разрешение Украине наносить удары вглубь России расценят как вступление НАТО в прямой вооруженный конфликт со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них (стран НАТО — прим. ред.)», — предупредила она.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются уговорить американского лидера Джо Байдена, пока он не ушел со своего поста, разрешить наносить удары вглубь России ракетами Storm Shadow. Издание сообщило, что Великобритания пытается по максимуму использовать время до вступления Дональда Трампа в должность.