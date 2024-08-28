Стало известно, откуда дроны ВСУ долетели до Котельнича в Кировской области

По предварительным данным, украинские боевики могли запускать беспилотные летательные аппараты по нефтяной базе в населенном пункте Котельнич Кировской области с территории Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Официального подтверждения этой информации со стороны властей не поступало.

Утром в среду стало известно, что украинский дрон нанес удар по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельниче Кировской области, возгорания не произошло, жертв не было. Глава региона Александр Соколов заявлял, что ситуация находится под контролем оперативных служб. В Сети появлялось видео удара дронов по емкости.

Ранее украинские БПЛА также атаковали Ростовскую область, удар пришелся по складу с топливом в Каменском районе, в результате атаки начался пожар. Кроме того, силы РЭБ и ПВО сбили дрон в Россошанском районе Воронежской области.