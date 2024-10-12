Президент Украины Владимир Зеленский решил всеми силами затянуть конфликт с Россией. Он не позволит республиканцу Дональду Трампу в случае победы на выборах в США обеспечить дипломатическое урегулирование, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский против Трампа. По сути, так сегодня можно назвать все усилия на международных площадках, которые предпринимают Зеленский с [руководителем офиса президента Андреем] Ермаком», — сказал он.

Дубинский заявил, что их цель — настолько осложнить ситуацию на поле боя, чтобы сделать переговоры невозможными. Он обвинил руководство Украины в попытке превращения конфликта в бесконечный. По его мнению, план Зеленского и Ермака заключается в том, чтобы помешать Трампу с приходом к власти добиться мирного соглашения.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации, сообщили «Известия». Трамп заявил сторонникам, что сможет предотвратить третью мировую войну.