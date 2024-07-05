Депутат Рады объяснил стремление Зеленского говорить о мире с Россией

Заявление украинского президента о вероятном мирном завершении конфликта с Россией связаны с все меньшей поддержкой страны на мировой арене и поражениями на фронте. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Зеленский отмечал, что Украине не против переговоров с Россией через посредников.

«Это простой вопрос, не нужно искать сложных ответов. Все просто Они оказались не на гребне волны, которую сами разогнали, а вынуждены как можно быстрее грести к берегу, чтобы завершить конфликт на своих условиях, а не Запада в случае поражения», — написал он.

Среди конкретных факторов изменившегося поведения политика он назвал истечение срока полномочий, недовольство населения, поражения на фронте, снижение поддержки Украины в Европе и высокие шансы Дональда Трампа на победу на выборах в США.

Ранее Зеленский допустил приглашение президента России Владимира Путина на следующий «саммит мира».