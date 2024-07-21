Трамп пообещал остановить конфликт на Украине еще до победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал не допустить развития третьей мировой войны, урегулировав украинский конфликт. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган, как передала консервативная медиакомпания RSBN .

Бывший глава Белого дома сказал, что сможет этого добиться еще до своей инаугурации.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую этот ужасный конфликт между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну», — заявил он.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, оценив его как «очень хороший».

Как позже рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, они обсудили, в том числе, и вероятный визит кандидата в президента США в Киев. По его словам, пока еще неизвестно, когда встреча может состояться, но согласие на нее уже получено.