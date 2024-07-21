Трамп пообещал остановить конфликт на Украине еще до победы на выборах

Фото: РИА «Новости»

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал не допустить развития третьей мировой войны, урегулировав украинский конфликт. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган, как передала консервативная медиакомпания RSBN.

Бывший глава Белого дома сказал, что сможет этого добиться еще до своей инаугурации.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую этот ужасный конфликт между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну», — заявил он.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, оценив его как «очень хороший».

Как позже рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, они обсудили, в том числе, и вероятный визит кандидата в президента США в Киев. По его словам, пока еще неизвестно, когда встреча может состояться, но согласие на нее уже получено.

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