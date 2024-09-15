Доброволец заявил о задержании врио командира погибших бойцов Эрнеста и Гудвина

Полковника Игоря Пузика, врио командира погибших бойцов Эрнеста и Гудвина, задержали при попытке выезда из зоны спецоперации. Об этом сообщил в Telegram-канале доброволец Михаил Полынков.

«По моим каналам информацию подтвердили. Пузика приняли на границе», — написал он.

Позже Полынков заявил, что другие источники утверждают, что видели врио командира днем в штабе. Официального подтверждения информации о якобы задержании Пузика не было.

В то же время телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев написал в Telegram-канале, что «никто не задержан». По словам журналиста, командир Пузик продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погибли два военнослужащих 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывными Эрнест и Гудвин. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил проверить и выяснить причины гибели бойцов СВО.

Военкор Владимир Грубник сообщал, что вместе с коллегами пытался добиться перевода Эрнеста и Гудвина в другие подразделения, но не успел.