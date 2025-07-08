Стало известно о возможном возобновлении поставок военной помощи Украине из США

Politico: США могут возобновить военную помощь Украине в ближайшие недели

Соединенные Штаты могут возобновить поставки военной помощи Украине в ближайшие недели. Об этом сообщили источники газеты Politico .

«Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и на Украине», — уточнили авторы материала.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи. Затем последует встреча в Киеве на текущей и следующей неделях.

Трамп на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил, что США направят Украине дополнительные партии вооружений преимущественно оборонительного характера.