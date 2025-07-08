«Еще больше оружия». Трамп подтвердил увеличение военной помощи Украине

США направят Украине дополнительные партии вооружений преимущественно оборонительного характера. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию мероприятия вело агентство Associated Press .

«Мы планируем отправить еще больше оружия. Мы должны. У них должна быть возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы планируем отправлять больше, в первую очередь, оборонительного оружия», — сказал Трамп.

При этом Трамп не уточнил конкретные виды вооружений или сроки их передачи.

Ранее RT сообщил, что Нетаньяху направил письмо в Нобелевский комитет о номинировании Трампа на Нобелевскую премию мира. При встрече он заявил Трампу, что тот заслуживает этой награды.