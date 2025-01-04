Появились кадры с места удара ВСУ по журналистам в ДНР

Появились кадры удара ВСУ по автомобилю с журналистами в Донецкой Народной Республике, при котором погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Видео опубликовало РИА «Новости» .

На кадрах видна поврежденная гражданская машина, стоящая на обочине дороги в темное время суток. Боевики ВСУ атаковали автомобиль на трассе Донецк — Горловка.

«Украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения», — уточнило агентство.

При взрыве украинского беспилотника погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Кроме того, пострадали журналисты РИА «Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудницы донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Последние находятся в удовлетворительном состоянии.

В декабре 2024 года в зоне спецоперации в результате удара вражеского БПЛА погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, который ушел на фронт добровольцем еще в 2022 году.