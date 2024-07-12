Стало известно о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино
Минздрав: раненного в Шебекине ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии
Один из детей, пострадавших в результате обстрела детской площадки в Шебекине, находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Алексей Кузнецов, его процитировало РИА «Новости».
Ребенка транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу.
«Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения», — указал министр.
Жизням остальных трех пострадавших ничего не угрожает, добавил Кузнецов.
По данным министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, врачи провели операции двум детям, раненным из-за удара ВСУ. Жизнь юных пациентов пытались спасти травматологи, хирурги, реаниматологи, медсестры и анестезиологи. Врачи перед операциями консультировались с федеральными центрами.
Всего из-за обстрела Шебекина вечером 11 июля пострадали пять детей. Украинские боевики сбросили во двор жилого дома взрывное устройство.