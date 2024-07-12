«Двое в тяжелом состоянии». Белгородский Минздрав — о пострадавших в Шебекине детях
Минздрав: медики оперируют двоих пострадавших в Шебекино детей
Врачи делают все возможное, чтобы спасти детей, пострадавших при украинском обстреле Шебекино. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
По его словам, враги целенаправленно пытались убить детей.
«Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии, сейчас находятся в операционных», — написал Иконников.
За жизнь детей борются травматологи, хирурги, реаниматологи, медсестры и анестезиологи. После операций состоятся консультации с федеральными центрами.
Пятеро мальчиков пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ вечером 11 июля. Всех детей госпитализировали. Во дворе, где гуляли ребята, не было военных объектов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ намеренным терактом против детей.