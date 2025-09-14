Стало известно о штурме позиций ВСУ на окраине Константиновки

Российские военные приступили к штурму позиций ВСУ на окраине Константиновки в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«В юго-восточных окрестностях Константиновки российские войска атакуют в центральной части дачных участков, к которым прорвались после освобождения Александро-Шультино», — указывается в сообщении.

Также российская армия проводит атаку за Нелеповкой и в районе Катериновки.

Авторы канала уточнили, что подразделения ВС РФ стремятся выровнять линию фронта в направлении Предтечино и закрыть «карман» у канала «Северский Донец — Донбасс».

Ранее из-за угрозы окружения украинское командование решило наращивать группировку на территории Константиновки вместо того, чтобы выводить войска. Неделю назад ситуацию для ВСУ называли патовой.