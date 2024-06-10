Украинские войска потеряли свыше одной тысячи бойцов, пытаясь удержать оборону на востоке Часова Яра. Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он отметил, что восток Часова Яра некоторое время был серой зоной. Затем Вооруженные силы Украины попытались держать под огневым контролем эту территорию и укрепиться там.

«Такая оборона им стоила невозвратных потерь — более одной тысячи человек. Разумеется, цифра эта примерная по итогам изучения средств объективного контроля», — указал он.

Сейчас территория почти полностью под контролем российских войск, уточнил Кимаковский. Он добавил, что на группировку украинских боевиков оказывается давление сразу на юге, юго-западе и юго-востоке города.

Российские артиллеристы рассказали об обстановке на Харьковском направлении. По словам отечественных бойцов, после подавления ВСУ артиллерией и живой силой там стало гораздо спокойнее.