Стало известно о подготовке удара по позициям ВСУ в Курской области

Полковник Ходаренок рассказал о подготовке контрудара по ВСУ в Курской области

Российским военным необходимо время для нанесения массированного удара по зашедшим в Курскую область украинским боевикам, которые, по официальным данным, прошли 12 километров внутрь, а 40 заняли в ширину. Об этом в своей колонке для «Газеты.ru» написал военный обозреватель, полковник Михаил Ходаренок.

Он подчеркнул, что украинские военные не имеют достаточно сил и средств для продолжения наступления в Курской области. Но для разработки ответного удара необходимо оценить возможности развертывания привлекаемых сил.

«Для организации российского контрудара требуется время и подготовка. В настоящее время такая подготовка ведется», — отметил Ходаренок.

Офицер добавил, что секретом успеха предстоящей операции станет скрытность ее подготовки и внезапность проведения для надежного огневого поражения противника. Кроме того, войска необходимо обеспечить надежной защитой от вражеских беспилотников.

«Цель предстоящей операции сформулирована предельно конкретно и жестко — разгром противостоящего противника, выход на государственную границу, перенос боевых действий на территорию Украины», — написал полковник.

Задачу выдавить украинских боевиков из Курской области и укрепить границу поставил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Белгородской, Курской и Брянской областях. Глава государства подчеркнул, что ответственность за выполнение этих приказов лежит на Минобороны и Пограничной службе.

Президент пояснил, что допускает новые попытки украинских боевиков дестабилизировать обстановку в приграничных районах, поэтому необходимо сделать все, чтобы этого не допустить.