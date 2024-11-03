Стало известно о плачевном состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ и выборов в США

NYT: Зеленский измотан и обеспокоен из-за неудач ВСУ и выборов в США

Украинский президент Владимир Зеленский вымотан после поражений ВСУ на поле боя. Об этом сообщили американские чиновники в беседе с газетой New York Times .

«После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным», — написали журналисты.

Также они заявили, что Зеленский обеспокоен не только неудачами своих военных на передовой, но и предстоящими выборами в США.

В материале отметили, что выборы в Штатах и их неопределенный исход давит на украинцев. У них падает моральный дух из-за наступления российской армии и страха прекращения поддержки Запада.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина не имеет запасного плана в случае изменения американской политики после выборов. Еще он отметил, что президент США Джо Байден может пойти на опасную эскалацию до инаугурации нового американского лидера.