Стало известно о плачевном состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ и выборов в США
NYT: Зеленский измотан и обеспокоен из-за неудач ВСУ и выборов в США
Украинский президент Владимир Зеленский вымотан после поражений ВСУ на поле боя. Об этом сообщили американские чиновники в беседе с газетой New York Times.
«После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным», — написали журналисты.
Также они заявили, что Зеленский обеспокоен не только неудачами своих военных на передовой, но и предстоящими выборами в США.
В материале отметили, что выборы в Штатах и их неопределенный исход давит на украинцев. У них падает моральный дух из-за наступления российской армии и страха прекращения поддержки Запада.
Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина не имеет запасного плана в случае изменения американской политики после выборов. Еще он отметил, что президент США Джо Байден может пойти на опасную эскалацию до инаугурации нового американского лидера.