«Чрезвычайно опасная ситуация». В США испугались отчаянного шага Байдена перед выборами

Экономист Сакс: США могут пойти на опасную провокацию на Украине перед выборами

Американский лидер Джо Байден может решиться на опасную эскалацию до инаугурации нового президента США. Такое мнение выразил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom .

«Срок администрации Байдена в основном закончился, но у нас будет снова опасный промежуток, без сомнения, между выборами и 20 января, когда новая администрация вступит в должность», — заявил Сакс.

Экономист отметил, что резкое решение президента США по Украине может обернуться катастрофой. При этом профессор признал, что украинская сторона не имеет запасного плана в случае изменения американской политики после выборов.

«Это чрезвычайно опасная ситуация», — сказал Сакс.

Ранее журналист Саймон Шустер заявил, что кандидат в президенты США Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении украинской армии еще до начала СВО. Она советовала президенту Украины задуматься о подготовке жителей к ведению партизанской войны.