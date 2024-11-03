«Чрезвычайно опасная ситуация». В США испугались отчаянного шага Байдена перед выборами

Экономист Сакс: США могут пойти на опасную провокацию на Украине перед выборами

Фото: РИА «Новости»

Американский лидер Джо Байден может решиться на опасную эскалацию до инаугурации нового президента США. Такое мнение выразил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom.

«Срок администрации Байдена в основном закончился, но у нас будет снова опасный промежуток, без сомнения, между выборами и 20 января, когда новая администрация вступит в должность», — заявил Сакс.

Экономист отметил, что резкое решение президента США по Украине может обернуться катастрофой. При этом профессор признал, что украинская сторона не имеет запасного плана в случае изменения американской политики после выборов.

«Это чрезвычайно опасная ситуация», — сказал Сакс.

Ранее журналист Саймон Шустер заявил, что кандидат в президенты США Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении украинской армии еще до начала СВО. Она советовала президенту Украины задуматься о подготовке жителей к ведению партизанской войны.

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