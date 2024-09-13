Полиция изъяла у главаря РДК в России пистолет и ружье

Живя в России, один из предводителей «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин** имел два вида стрелкового оружия. Полиция изъяла у него пистолет и охотничье ружье за нарушение правил хранения, сообщило РИА «Новости» .

Будущий боевик владел травматическим пистолетом Streamer и охотничьим ружьем Mossberg 500a, но в августе 2021 года просрочил документы. Из-за нарушений правил хранения через год правоохранители изъяли оружие и передали в одну из дежурных частей отдела МВД России. Капустин** так и не предоставил пакет документов для того, чтобы продлить разрешения на оружие.

Возглавляемый им РДК* причастен к нападению на села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области. Самого Капустина** суд заочно приговорил в 2023 году к пожизненному заключению за терроризм и госизмену. Кроме оружия он лишился прав на квартиру в Москве, в которой жили отец и мачеха.

* «Русский добровольческий корпус», РДК — запрещенная в России террористическая организация.

** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.