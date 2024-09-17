ВС России уничтожили ключевые для логистики ВСУ автомагистрали под Красноармейском

ТАСС: ключевые для ВСУ автомагистрали уничтожили под Красноармейском

Российские военные ударами авиабомб уничтожили ключевые для ВСУ автомагистрали возле Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Вокруг Красноармейска уничтожены три моста. Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, собственно, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — рассказал источник агентства.

Из-за уничтоженных мостов украинская армия в Красноармейске осталась без снабжения, сообщили в силовых структурах.

Также российские бойцы лишили ВСУ возможности подвозить боеприпасы и оружие по дорогам, ведущим из северной части Красноармейска в Димитров, Родинское и далее в населенные пункты Константиновка и Славянск.

«Теперь эти артерии перебиты», — подытожил собеседник агентства.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что ситуация под Красноармейском (Покровском) сложилась не в пользу ВСУ. Он отметил, что украинская армия не сможет удержать город.