Ситуация под Красноармейском (Покровском) сложилась не в пользу Украины. Ее армия не в состоянии удержать город, предположил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

Он заявил, что российские войска не только успешно продвинулись на этом направлении, но и получили численное преимущество над противником. Меркурис пришел к выводу, что положение Украины становится все хуже.

«Оборона Красноармейска окажется невозможной из-за отсутствия оперативной глубины вокруг. Такова ситуация сейчас на этой территории, где происходит это грандиозное сражение», — сказал он.

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков ранее предупредил, что дойдя до Красноармейска, российские подразделения разрежут фронт на две части. По его оценкам, это позволит уничтожить оставшиеся украинские силы и выйти на административные границы ДНР.