Bloomberg: США рассчитывают, что ВСУ задержатся в Курской области на месяцы

США рассчитывают, что украинские военные смогут месяцами удерживать захваченные территории в Курской области. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Издание привело слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ситуация может стать аргументом в будущих переговорах с Россией.

Авторы отметили, что ВСУ преодолели дефицит снарядов в регионе и теперь стабильно получают снабжение. При этом союзники Украины допустили, что Зеленский смягчит позицию по урегулированию конфликта.

Накануне российские десантники освободили хутор Покровский и деревню Новая Сорочина в Суджанском районе. Кадры из первого опубликовало министерство обороны.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов добавил, что российская армия продвигается вперед на 10 участках.