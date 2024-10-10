Стало известно, на что рассчитывают США в боевых действиях в Курской области

США рассчитывают, что украинские военные смогут месяцами удерживать захваченные территории в Курской области. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Издание привело слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ситуация может стать аргументом в будущих переговорах с Россией.
Авторы отметили, что ВСУ преодолели дефицит снарядов в регионе и теперь стабильно получают снабжение. При этом союзники Украины допустили, что Зеленский смягчит позицию по урегулированию конфликта.
Накануне российские десантники освободили хутор Покровский и деревню Новая Сорочина в Суджанском районе. Кадры из первого опубликовало министерство обороны.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов добавил, что российская армия продвигается вперед на 10 участках.
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