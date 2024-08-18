Стало известно местонахождение пропавшего пенсионера в Курской области

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила, что ее отец в плену у ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Светлана сообщила, что в настоящее время он находится в плену украинских боевиков. Ее слова привело РИА «Новости».

«Да, он живой. Сейчас находится в плену ВСУ, они снимали видео с ним», — сказала она.

В Сети накануне опубликовали видео, на котором человек за кадром на украинском языке спрашивает пенсионера о его самочувствии и уточняет дату. На это пенсионер сказал, что запись идет 17 августа. После этого пенсионер открывает паспорт и показывает страницу с украинским флагом.

«Это паспорт еще старый, когда забирала его в 2014 году с Донбасса. Сейчас у него российское гражданство. Видно же было, что не хочет его даже доставать. Наверное, нашли документы при обыске», — добавила она.

Ранее в Telegram-каналах завирусился видеоролик из Курской области, на котором боевики ВСУ в нацистских касках имитировали немецкий акцент и глумились над пенсионером. Депутат Леонид Слуцкий заявлял о готовности выплатить пять миллионов рублей за их поимку.

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