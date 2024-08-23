Стало известно, кто пригласил журналиста CNN в Курскую область

Корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш прибыл в Суджу по приглашению правительства Украины. Об этом сообщили на сайте телеканала.

«Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и сопровождалась украинскими военными для осмотра территории», — написали представители СМИ.

Как отметил телеканал, работа корреспондента является защищенной деятельностью для журналистов в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией. Также канал заявил, что с начала конфликта предоставлял «беспристрастные репортажи», которые охватывали как российскую, так и украинскую точки зрения.

Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело против журналиста Ника Пейтона Уолша за незаконное пересечение российской границы. Также фигурантами стали украинские корреспонденты Олеся Боровик и Диана Буцко.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил дать особый статус журналистам, которые работают в зоне СВО. Решение по этому вопросу могут принять уже в этом году.