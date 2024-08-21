Работающим на СВО журналистам предложили присвоить особый статус

Глава СПЧ Фадеев: работающие на СВО журналисты должны получить особый статус

Фото: РИА «Новости»

Журналисты, которые работают в зоне специальной операции, должны получить особый статус. Такое заявление сделал глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции.

Решение по этому вопросу могут принять в России в 2024 году, добавил он.

«В этой работе участвует член СПЧ, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев», — подчеркнул Фадеев.

Он назвал работающих на СВО представителей СМИ выдающимися людьми. Глава СПЧ 21 августа выступает на конференции «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников».

Ранее руководство итальянской телерадиокомпании Rai отозвало своих журналистов с Украины после репортажа из Курской области. При этом представители СМИ назвали якобы законным пересечение российской границы.

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