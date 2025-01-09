Стало известно, кто погиб в ножевом бою с якутом

В нашумевшем ножевом бою с российским штурмовиком из Якутии Андреем Григорьевым погиб десантник ВСУ Дмитрий Масловский с позывным Кобра. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на 71-ю отдельную егерскую бригаду ДШВ ВСУ, в которой служил погибший.
В ВСУ подтвердили, что десантник погиб в районе населенного пункта Трудовое в ДНР 17 ноября 2024 года.
В начале января в Сети появилось видео с рукопашной схваткой российского и украинского военнослужащих. В результате победу одержал российский боец. А поверженный украинский солдат успел попрощаться и назвал россиянина «лучшим бойцом в мире».
Позже стало известно имя российского военного, им оказался 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев. Он рассказал, что прислушался к противнику и подождал, пока тот скажет свою предсмертную речь и попрощается.
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