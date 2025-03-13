Грузинские наемники ВСУ оставили надпись на асфальте в центре Суджи

Послание российским военным в центре Суджи оставили грузинские наемники, а не офицеры Вооруженных сил Украины. На это указывают ошибки и отсылка к событиям 2008 года, сообщил Telegram-канал «ИА Стекломой» .

Перед отступлением боевики оставили на асфальте надпись: «Русские научитесь воевать ваши срочники тысячи гниют в посадках». Впоследствии именно в этом месте бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа развернули флаг России.

Авторами послания могли стать наемники из Грузии. Они неправильно просклоняли слово «тысячи», что нехарактерно для украинского языка, и использовали вместо буквы И английскую N.

Кроме того, надпись напомнила послание российских военных на стене военной части в Гори в 2008 году. Оно гласило: «Товарищи грузины учитесь военному делу настоящим образом».

Российские войска окружили почти всю Суджу и заняли центр города. Благодаря продвижению удалось эвакуировать 68 мирных жителей.