Стало известно, кто был пионером «трубопроводной операции» в зоне СВО
«Россия 1»: первую трубопроводную операцию провели в 2023-м под Новомихайловкой
Самую первую «трубопроводную операцию» провели за год до нашумевшей авдеевской в 2024 году. Подробности рассказали журналисты в эфире телеканала «Россия 1».
«Самая первая „трубопроводная операция“ была проведена еще до авдеевской, которая уже стала легендарной. Пионерами были бойцы группировки „Восток“, совершившие подвиг в декабре 2023 года под Новомихайловкой», — говорится в сообщении.
В феврале 2024 года российские бойцы проникли в занятую ВСУ Авдеевку в ДНР с помощью подземного трубопровода. Военные вышли в тыл врага, что позволило быстро освободить населенный пункт.
Еще одну операцию под кодовым название «Поток» провели в районе Суджи Курской области. Бойцы российской армии для того, чтобы зайти в тыл врага, использовали трубы бывшего магистрального газопровода. Тактика сработала и на этот раз, несмотря на сложности такого маневра.