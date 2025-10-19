Стало известно, кто был пионером «трубопроводной операции» в зоне СВО

Самую первую «трубопроводную операцию» провели за год до нашумевшей авдеевской в 2024 году. Подробности рассказали журналисты в эфире телеканала «Россия 1» .

«Самая первая „трубопроводная операция“ была проведена еще до авдеевской, которая уже стала легендарной. Пионерами были бойцы группировки „Восток“, совершившие подвиг в декабре 2023 года под Новомихайловкой», — говорится в сообщении.

В феврале 2024 года российские бойцы проникли в занятую ВСУ Авдеевку в ДНР с помощью подземного трубопровода. Военные вышли в тыл врага, что позволило быстро освободить населенный пункт.

Еще одну операцию под кодовым название «Поток» провели в районе Суджи Курской области. Бойцы российской армии для того, чтобы зайти в тыл врага, использовали трубы бывшего магистрального газопровода. Тактика сработала и на этот раз, несмотря на сложности такого маневра.