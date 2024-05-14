Стало известно, когда военные ВСУ начнут побег из Харькова | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 04:11 Стало известно, когда военные ВСУ начнут побег из Харькова Военкор Ткач: для бегства ВСУ из Харькова нужно взять город в полукольцо РИА «Новости»

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Чтобы заставить украинских военных отступить из Харькова, нужно взять город в полукольцо со стороны российско-украинской границы. Об этом заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в беседе с Ura.ru.

«Нужно найти достаточное количество войск, использовать их, взяв Харьков сначала в полукольцо, потом завершить охват, оставив только небольшой выход, чтобы украинские войска могли сбежать оттуда», — сказал он.

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Также журналист ответил на вопрос о вероятных проблемах во время наступления — это существование подготовленных позиций для обороны украинской стороны. По его словам, если у ВСУ получилось хорошо окопаться, они смогут замедлить продвижение ВС России. Для преодоления укреплений придется приложить усилия.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что ВСУ отправили резервные войска в Харьковскую область. Это произошло из-за продвижения российской армии в данном направлении.