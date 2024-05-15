Стало известно, когда пройдет запрошенное Россией заседание СБ ООН по поставкам оружия ВСУ | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 00:33 Стало известно, когда пройдет запрошенное Россией заседание СБ ООН по поставкам оружия ВСУ Заседание по поставкам оружия Украине пройдет в Совбезе ООН 20 мая РИА «Новости»

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Заседание совета безопасности ООН насчет поставок вооружений на Украину со стороны Запада пройдет 20 мая. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Отвечаем западникам 20 мая — в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) начнется заседание по поставкам на Украину западного оружия», — написал он.

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Заседание начнется из-за запроса российской стороны. Также 14 мая проведут запрошенное западными государствами заседание СБ по теме украинского кризиса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что новое оружие из недавно одобренного Штатами пакета помощи уже прибывает. По его словам, это поменяет ситуацию на поле боя.

Как отмечал экс-заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу, Евросоюз станет меньше помогать Украине, если США тоже закончат поддержку этой страны. Это может произойти в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента Америки.