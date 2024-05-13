Помощь ЕС Украине будет зависеть от позиции США | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 18:28 Помощь ЕС Украине будет зависеть от позиции США Вершбоу: Евросоюз может уменьшить помощь Украине по примеру США РИА «Новости»

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Свертывание поддержки Украины Соединенными Штатами приведет к аналогичным действиям со стороны ЕС. Об этом в интервью Foreign Affairs заявил бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Его позицию поддержали экс-чиновники из Совета по национальной безопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк.

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Свою точку зрения они подкрепили вероятностью возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Они не исключили, что он либо выведет страну из НАТО, либо существенно снизит уровень ее участия в альянсе.

«Если США при Трампе ослабят или прекратят обязательства в области обороны в отношении Европы, европейские страны <…>, возможно, станут все менее охотно отправлять Украине <…> военные припасы», — отметили авторы публикации.

В этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, подчеркнули они.

Ситуация в Харьковской области для ВСУ резко ухудшилась. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его словам, положение дел демонстрирует «абсолютную деградацию государственных институтов» на Украине.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.