Стало известно, когда пройдет новый раунд российско-украинских переговоров

Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в Стамбуле в конце этой недели. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Речь идет о конце недели, даты уточняются», — подчеркнул собеседник агентства.
Немногим ранее авторы газеты Independent допустили, что встреча делегаций России и Украины пройдет 23 или 24 июля. По данным журналистов, стороны обсудят гуманитарную помощь, обмен пленными, меры по охране границ и безопасности инфраструктуры.
Состав делегаций, место и время встречи не уточнялись. Стамбул по-прежнему остается приоритетной переговорной площадкой для Украины и России. Последняя ожидает согласования даты встречи.
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