Стало известно, когда пройдет новый раунд российско-украинских переговоров

ТАСС: переговоры России и Украины ожидаются в Стамбуле в конце недели

Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в Стамбуле в конце этой недели. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Речь идет о конце недели, даты уточняются», — подчеркнул собеседник агентства.

Немногим ранее авторы газеты Independent допустили, что встреча делегаций России и Украины пройдет 23 или 24 июля. По данным журналистов, стороны обсудят гуманитарную помощь, обмен пленными, меры по охране границ и безопасности инфраструктуры.

Состав делегаций, место и время встречи не уточнялись. Стамбул по-прежнему остается приоритетной переговорной площадкой для Украины и России. Последняя ожидает согласования даты встречи.