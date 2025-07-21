Третий раунд переговоров в Стамбуле может пройти 23 или 24 июля

Новая встреча российских и украинских делегаций в Стамбуле, предварительно, пройдет 23 или 24 июля. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила туркоязычная версия газеты Independent .

Представители России и Украине обсудят ограниченный круг вопросов, в том числе гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ. Состав делегаций, а также время и место встречи пока не раскрываются.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник отметило, что Стамбул по-прежнему является приоритетной переговорной площадкой для России и Украины.

Именно там планируется провести третий раунд переговоров. По данным агентства, российская сторона выразила готовность к диалогу с республикой и ждет, когда та согласует дату встречи дипломатов.