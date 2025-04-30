США выразили готовность частично признать территориальные требования России

Американские власти выразили готовность пойти навстречу и частично принять территориальные требования России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, передает телеканал Fox News .

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете — это [ведете] переговоры», — сказал Келлог, отвечая на вопрос о возможном согласии Белого дома на уступки Кремлю по украинскому вопросу.

Чиновник добавил, что Вашингтон пока не намерен выходить из переговорного процесса.

Накануне Трамп признался, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина завершить украинский конфликт.