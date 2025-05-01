Администрация американского лидера Дональда Трампа осознает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные усилия и затянуть конфликт. Такое заявление РИА «Новости» сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа. Они пытаются затянуть войну», — подчеркнул он.
По словам Полянского, украинское руководство пытается спровоцировать остальных и хочет, чтобы и они оказались втянуты в конфликт.
Ранее Трамп заявил, что на переговорах с Зеленским в Ватикане обратил его внимание на превосходство России. Глава Белого дома также призвал украинского президента заключить сделку по природным ресурсам.
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