«Делегация очень низкого уровня». Зеленский попытался выкрутиться с переговорами

В составе российской делегации в Стамбуле нет людей, которые могут принимать решения от лица России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня, в ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России», — написал он.

Глава государства призвал президента Владимира Путина предоставить дипломатам «реальные полномочия» и выразил надежду, что конфликт получится завершить мирным путем. Зеленский также отметил, что направил в качестве делегата министра обороны, чтобы выяснить, можно ли «что-то решить» на встрече.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предположил, что Украина стремится превратить переговоры в Стамбуле в шоу. По его словам, украинские власти пытались уйти в похожий на шаржи формат мероприятий.