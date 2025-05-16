Россия и Украина продолжат переговоры после обмена планами по прекращению огня

Россия и Украина на встрече дипломатов в Стамбуле договорились, что детально представят свое видение прекращения огня. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский, сообщило РИА «Новости».

По его словам, переговоры продолжатся после того, как стороны обменяются предложениями по прекращению огня. Мединский добавил, что Россия готова продолжить дипломатическое урегулирование конфликта.

«Мы <… > готовы продолжать контакты», — подчеркнул он.

Переговоры российских и украинских дипломатов стартовали в Турции в 13:30 по московскому времени и продлились несколько часов.

После встречи Мединский рассказал, что государства планируют провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Он добавил, что российская сторона удовлетворена результатами переговоров.