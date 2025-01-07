Пленный польский наемник рассказал о запрете для иностранцев на Украине

Иностранным наемникам ВСУ не советуют общаться с жителями подконтрольной Украине части Донбасса. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный наемник из Польши.

Это связано с тем, что многие в ДНР поддерживают Россию.

«После прибытия на восток Украины у нас была такая рекомендация, — чтобы лучше не вступать с ними в контакт, не разговаривать, держаться нейтрально», — отметил пленный.

По его словам, наемникам заявили о «разделе» населения. Сам пленный признался, что выполнял это распоряжение.

Воюющие на стороне ВСУ наемники селились в квартирах мирных жителей на занятых украинской армией территориях в ДНР и ЛНР. В домах оставались вещи бежавших владельцев, было понятно, кому принадлежит квартира, рассказал пленный польский наемник.