Стало известно, как долго Украина продержится без помощи США

Если конгресс США продолжит блокировать финансирование Украины, она сможет продержаться на имеющихся ресурсах около четырех-шести месяцев. Об этом в комментарии Life заявил политолог Вадим Козюлин.

По его словам, Европейский союз получит возможность найти выход из ситуации и восполнить нехватку поставок вопреки позиции Венгрии.

«Я думаю, что это решение может быстро поменяться, потому что известно требование Трампа: во-первых, чтобы Зеленский извинился», — сказал Козюлин.

Второе требование — подписание украинским лидером соглашения по минеральным ресурсам. Если Украина согласится на эти условия, Трамп может пересмотреть свое решение по поставкам военной помощи.

Американский лидер сообщил, что получил от своего украинского коллеги послание, в котором говорится о готовности к мирным переговорам. Британские журналисты считают, что Зеленский решил извиниться перед главой США из-за масштабной опасности, в которой оказалась Украина.