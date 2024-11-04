Путин оценил срок освобождения Курской области от ВСУ

Курской области после освобождения от украинских боевиков потребуется помощь волонтеров в восстановлении региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с активистами военно-патриотического центра «Вымпел».

Участники организации встретились с главой государства на церемонии возложения цветов памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в День народного единства.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы. Мы зачистим территорию», — привело слова Путина РИА «Новости».

Активисты «Вымпела» рассказали президенту о своей работе и организации поставок гуманитарной помощи мирным жителям курского приграничья.

В ходе общения с участниками торжественной церемонии президент России Владимир Путин также встретился со школьницей из Донецка, чей отец погиб в ходе специальной военной операции.

Девочка рассказала главе государства, что он участвовал в боевых действиях с 2014 года и погиб в звании командира батареи. По ее словам, отец стал для нее примером служения своей Родине. Путин ответил, что на таких людях держится вся Россия.