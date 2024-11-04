Минобороны раскрыло потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении

МО: потери ВСУ на Курском направлении за все время превысили 29,5 тыс. боевиков

За все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 29 600 военнослужащих. Об этом в понедельник, 4 ноября, заявили в Минобороны.

Помимо этого, противник лишился 184 танков, 106 БМП, 107 БТР, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 11 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ и 12 РЛС контрбатарейной борьбы.

Также ВСУ потеряли четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в министерстве.

За минувшие сутки, по данным ведомства, украинские боевики потеряли на Курском направлении более 350 военнослужащих.