Стало известно число проживающих в Судже после освобождения города от ВСУ

СК: более 70 человек добровольно остались проживать в Судже Курской области

В городе Суджа Курской области после освобождения от боевиков ВСУ добровольно остались проживать более 70 человек. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник Следственного комитета Александр Глухарев.

По его словам, большинство из них — люди пожилого возраста, которые не могут оставить частные домовладения.

«Всяческими путями пытаются их вывезти оттуда в более безопасный район. Но они не позволяют сделать этого, остаются на месте», — отметил Глухарев.

Сотрудник СК добавил, что жителям Суджи продолжают оказывать социальную и гуманитарную помощь.

Боевики ВСУ продвинулись в Курской области в августе 2024 года. В апреле 2025-го ВС России полностью освободили территорию региона от националистов.

Ранее из Суджи вывезли тела 300 убитых ВСУ мирных жителей. Поисковые мероприятия шли с августа.

Также в Госдуме рассмотрят законопроект о бесплатной реабилитации жителей города.